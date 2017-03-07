Порошенко: Ждем от суда в Гааге очень быстрых решений

Президент Петр Порошенко выразил надежду, что Международный суд ООН, где вчера стартовали слушания "Украина против России", примет "очень быстрое" решение если не по всем пунктам иска, то по меньшей мере в его крымской части. Об этом он сказал на видеозаписи, опубликованной в его Facebook.

"Мы ожидаем решений, которые остановят поставки из РФ военной техники на оккупированную территорию и смогут навести порядок на неконтролируемом участке российско-украинской границы", - отметил глава государства.

Порошенко выразил надежду, что "очень быстрое" решение МУС поможет снять запрет на функционирование Меджлиса в аннексированном Крыму и позволит прекратить притеснения этнических украинцев и крымских татар на временно неподконтрольных территориях.

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Вчера, 6 марта 2017 года, в Международном суде ООН в Гааге Украина выдвинула три требования к государству-агрессору РФ: прекратить снабжать оккупационный контингент и боевиков в Донбассе, прекратить преследования по расовому и национальному признакам в Крыму и восстановить там работу Меджлиса, а также выплатить репарации за нанесенный войной ущерб.

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