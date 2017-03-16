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Что показывают по телевизору в оккупированной Горловке: видео

16.03.2017, 18:12

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Журналист Роман Бочкала опубликовал в своем Facebook видео с перечнем телеканалов, которые вещают во временно оккупированной российско-террористическими войсками Горловке Донецкой области.

Как рассказал журналист, по его просьбе местный житель заснял процесс переключения телеканалов, транслируемых в захваченном боевиками ДНР городе.

"Что мы видим? Один сплошной рашастан, сепарастан и религиозный бред… А тут нам рассказывают, что там все хорошо. Куча украинских каналов", - прокомментировал видео Бочкала.

На записи можно увидеть пропагандистские рупоры Кремля Россия-24 и Россия-1, а также такие российские телеканалы, как Россия-Культура, РЕН ТВ, Пятый канал, Ностальгия, "православные" Союз и Спас.

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Кроме того, в Горловке ведут пропаганду каналы террористической организации ДНР - Первый республиканский канал, Новороссия ТВ, Юнион, Оплот. Также на видео присутствует телеканал Царьград ТВ, который принадлежит российскому бизнесмену Константину Малофееву, финансирующему боевиков в Донбассе.

В публикации Бочкалы не уточняется, какая именно телетрансляция показана на видео - кабельная или эфирная.

20 февраля 2017 года замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что к концу этого года в Донбассе и Херсонской области должны появиться три новые телевышки.

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