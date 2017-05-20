Порошенко: Обсудили с Меркель как мотивировать РФ выполнять Минск

В ходе встречи президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель в Германии обсуждался сценарий, который мотивирует Россию имплементировать минские соглашения. Об этом президент Украины заявил по итогам переговоров, сообщается на странице главы государства в Facebook













Президент также отметил, что в ходе встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, экономической помощи со стороны Германии, в том числе на восстановление разрушенной инфраструктуры в Донбассе. "Констатирован большой успех украинской команды в имплементации реформ", - добавил президент.

"Достигнуты договоренности по координации в том числе с новоизбранным президентом Франции Эмманюэлем Макроном . Мы уверены, что как нет альтернативы минским соглашениям, так и Нормандский формат будет активно задействован в ближайшее время", - подытожил Порошенко.

Переговоры президента Украины







Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Ранее уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко сообщила, что ключевой темой переговоров была политика безопасности и гуманитарная ситуация в Донбассе Порошенко сообщил, что поблагодарил Германию за ее роль в предоставлении Украине и украинцам безвизового режима, скоординировал действия по ускорению ратификации соглашения об ассоциации с ЕС.Переговоры президента Украины Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в замке Месеберг в Бранденбурге длились более 2,5 часов. Порошенко отметил, что Украина имеет "твердую и последовательную поддержку Германии" по вопросу деоккупации. "Кроме того, мы договорились, что если Минские соглашения не будут выполняться, то с большой вероятностью санкции ЕС будут продолжены. Очень важно, что эта встреча прошла накануне встречи большой семерки, где вопрос Украины будет стоять высоко на повестке дня", - подчеркнул президент.

"Значительное время было посвящено скоординированным действиям по имплементации минских соглашений. Констатировали, что Россия не выполняет минских соглашений и нам нужно сделать сценарий, который мотивировал бы Россию сесть за стол переговоров и выполнить все, что она обещала. Это в первую очередь касается компонента безопасности, прекращения артиллерийского, минометного и танкового огня, отвода тяжелой техники, освобождения заложников и обеспечения эффективной реализации мирного процесса", - сообщил президент.