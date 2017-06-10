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Порошенко о безвизовом режиме: Прощай, немытая Россия!

10.06.2017, 21:02
Вступление в действие безвизового режима со странами ЕС знаменует новую эпоху и окончательный разрыв с Российской империей. Об этом заявил во время выступления на Европейской площади столицы президент Украины Петр Порошенко.

"Вот нам, братья-украинцы, и улыбнулась судьба, о которой мечтало и боролось не одно поколение наших предков! Сегодня мы собрались, чтобы вместе исполнить настоящую "Оду радости" по случаю получения законного права и реальной возможности безвизовых поездок в ЕС. Мы с вами, украинский народ, вступаем в другую историческую эпоху и это событие знаменует окончательный разрыв с Российской империей, украинского демократического мира с авторитарным "русским миром", - заявил президент.

Он также процитировал отрывок из стихотворения русского поэта Лермонтова: "Прощай, немытая Россия! Страна рабо, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

Порошенко также выразил поддержку тем россиянам, которые несмотря на репрессии ведут борьбу с путинским режимом. "Товарищ верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена", - процитировал он Пушкина.

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