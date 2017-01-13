В Болгарии впервые за 60 лет замерзло Черное море: видео



Болгария переживает самый холодный период за последние сто лет: в отдельных районах температура воздуха достигала -29 °C.



Черное море в районе популярного курорта Бургас замерзло впервые с 1954 года.



"За весь XX век Черное море в этой акватории покрывалось льдом лишь три раза", - отмечается в сообщении.







8 января сообщалось , что аномальные холода установились в первую неделю нового года в Европе.





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