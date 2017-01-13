В Болгарии впервые за 60 лет замерзло Черное море: видео
13.01.2017, 17:05
В Болгарии впервые за 60 лет замерзло Черное море. Об этом сообщает National Geographic.
Болгария переживает самый холодный период за последние сто лет: в отдельных районах температура воздуха достигала -29 °C.
Черное море в районе популярного курорта Бургас замерзло впервые с 1954 года.
"За весь XX век Черное море в этой акватории покрывалось льдом лишь три раза", - отмечается в сообщении.
Болгария переживает самый холодный период за последние сто лет: в отдельных районах температура воздуха достигала -29 °C.
Черное море в районе популярного курорта Бургас замерзло впервые с 1954 года.
"За весь XX век Черное море в этой акватории покрывалось льдом лишь три раза", - отмечается в сообщении.
8 января сообщалось, что аномальные холода установились в первую неделю нового года в Европе.
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