Волна геноцида в Мьянме: беженцев рохинджа уже около 50 тысяч
За прошлую неделю около 27,4 тысяч мусульман рохинджа в Мьянме стали беженцами из-за новой волны этнических чисток со стороны правительственных сил в штате Ракхайн. Силовиков обвиняют в военных преступлениях, которые они совершают в ответ на нападения радикалов из рохинджа на полицейские участки. Об этом со ссылкой на сообщения миссии ООН пишет агентство Reuters.
Представители религиозно-этнического меньшинства бегут в соседний Бангладеш. Еще около 20 тысяч беженцев застряли в серой зоне между странами, так как бангладешские власти многих заворачивают назад.
Пограничники в четверг, 31 августа, вытащили из реки тела 20 женщин и детей рохинджа, чья лодка опрокинулась.
Горят жилища рохинджа:
По данным Международной организации по миграции, за минувшие дни в Бангладеш удалось разместить около 18,5 тысяч беженцев, многие из которых больны, травмированы или с ранениями.
Больше видеороликов (18+) о происходящем в Ракхайне доступны на канале Arakan Rohaingya News.
Рохинджа, которых насчитывается до 1,1 млн человек, не имеют гражданства. Власти Мьянмы считают их нелегалами из Бангладеш.
Одна из последних крупных вспышек насилия в Мьянме зафиксирована в октябре 2016 года: армия начала зачистку пограничных территорий от боевиков группировки, которая, по данным правозащитников Amnesty International, состояла преимущественно из рохинджа. В ноябре представитель ООН в Азии заявил, что в Мьянме происходит "этническая чистка", а правозащитники Human Rights Watch опубликовали спутниковые снимки уничтоженных поселений рохинджа - за пару месяцев были сожжены около 1200 домов, школ и мечетей.
Доклад AI характеризует происходящее в стране словами "гуманитарная катастрофа", а действия военных Мьянмы правозащитники назвали "частью обширных и систематических атак против рохинджа, которые могут подпадать под определение преступлений против человечества". Доступ СМИ и сотрудникам гуманитарных организаций в регион запрещен.
Читайте также: Этнорелигиозные бои в Мьянме: тысячи людей спасаются бегством
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