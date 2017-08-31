Появилось видео последствий взрыва на химзаводе в Техасе

Очевидец снял на видео последствия взрывов на химзаводе Arkema в городе Кросби, штат Техас, США.

На видео запечатлены разрушения не только зданий завода, но и домов местных жителей, расположенных неподалеку.

Напомним, сегодня на химзаводе в городе Кросби около 02:00 по местному времени произошли два взрыва.

"Взрыв или пожар уже не предотвратить", - за несколько часов до инцидента предостерегал гендиректор компании Arkema Рич Роу.

Сотрудники компании предупредили, что органические пероксиды и другие химикаты хранятся в нескольких помещениях на территории завода, потому исключить следующие взрывы невозможно. По их словам, лучше всего сейчас не пытаться тушить пожары, а дать химикатам полностью выгореть.

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