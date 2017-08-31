Появилось видео последствий взрыва на химзаводе в Техасе
Очевидец снял на видео последствия взрывов на химзаводе Arkema в городе Кросби, штат Техас, США.
На видео запечатлены разрушения не только зданий завода, но и домов местных жителей, расположенных неподалеку.
Напомним, сегодня на химзаводе в городе Кросби около 02:00 по местному времени произошли два взрыва.
"Взрыв или пожар уже не предотвратить", - за несколько часов до инцидента предостерегал гендиректор компании Arkema Рич Роу.
Сотрудники компании предупредили, что органические пероксиды и другие химикаты хранятся в нескольких помещениях на территории завода, потому исключить следующие взрывы невозможно. По их словам, лучше всего сейчас не пытаться тушить пожары, а дать химикатам полностью выгореть.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:57
-
16:41
-
14:50
-
07:15
-
16:15