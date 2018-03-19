В Кентукки столкнулись поезда: есть пострадавшие
В штате Кентукки столкнулись два товарных поезда, спровоцировав пожар и эвакуацию местных жителей в районе аварии. Об этом сообщает USA Today.
По данным местных властей, в результате инцидента пострадали 4 человека.
Жители были эвакуированы по соображениям осторожности. В то же время пожарные пока не могут сказать, какое именно вещество разлилось во время аварии и вызвало пожар. Вместе с тем людям уже разрешили вернуться домой.
В качестве пунктов экстренной помощи были открыты местные школы.
17 марта в Словакии пассажирский поезд столкнулся со стоящим на рельсах локомотивом, в результате чего пострадали 18 человек.
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