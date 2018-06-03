Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.06.2018, 09:08

Глава Пентагона назвал условие ослабления санкций против КНДР

Глава Пентагона назвал условие ослабления санкций против КНДР - Фото
Джеймс Мэттис (фото - LIGA.net)

Санкции против Пхеньяна можно ослабить только после "необратимых" шагов по ядерному разоружению, убежден Джеймс Мэттис

Реклама
Реклама

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что санкции в отношении Северной Кореи могут быть ослаблены только тогда, когда Пхеньян предпримет "поддающиеся проверке и необратимые" шаги по ядерному разоружению. Об этом глава Пентагона сказал в воскресенье, 3 июня, в Сингапуре перед встречей с коллегами из Японии и Южной Кореи, сообщает Deutsche Welle.

Мэттис считает, что пока важно сохранять все штрафные меры, определенные резолюциями ООН.

"Путь к переговорам президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, намеченным на 12 июня, будет "ухабистым", - спрогнозировал глава американского оборонного ведомства.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра тоже потребовал придерживаться жесткой линии поведения в отношении КНДР.

"Прошлый опыт показывает, что важно не награждать уже саму готовность Северной Кореи к переговорам", - подчеркнул он.

По его словам, Пхеньян должен предпринять конкретные шаги по ядерному и ракетному разоружению.

Глава Минобороны Южной Кореи Сон Ён Му выступил за кредит доверия для КНДР. По его словам, Сеул делает ставку на диалог с соседями по Корейскому полуострову. "Если ставить под сомнение мотивы Ким Чен Ына, это затрудняет диалог и прогресс в переговорах", - сказал южнокорейский министр.

Министерство финансов США подготовило пакет санкций против Северной Кореи, в котором оказались около 30 российских и китайских компаний.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: санкции, дональд трамп, ким чен ын, джеймс мэттис
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ким Чен Ын предложил Путину встретиться
Мир Ким Чен Ын предложил Путину встретиться
Ким Чен Ын хочет видеть в Пхеньяне сеть западного фастфуда - NBC
Мир Ким Чен Ын хочет видеть в Пхеньяне сеть западного фастфуда - NBC
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 