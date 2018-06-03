Глава Пентагона назвал условие ослабления санкций против КНДР

Джеймс Мэттис (фото - LIGA.net)

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Санкции против Пхеньяна можно ослабить только после "необратимых" шагов по ядерному разоружению, убежден Джеймс Мэттис

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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что санкции в отношении Северной Кореи могут быть ослаблены только тогда, когда Пхеньян предпримет "поддающиеся проверке и необратимые" шаги по ядерному разоружению. Об этом глава Пентагона сказал в воскресенье, 3 июня, в Сингапуре перед встречей с коллегами из Японии и Южной Кореи, сообщает Deutsche Welle.

Мэттис считает, что пока важно сохранять все штрафные меры, определенные резолюциями ООН.

"Путь к переговорам президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, намеченным на 12 июня, будет "ухабистым", - спрогнозировал глава американского оборонного ведомства.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра тоже потребовал придерживаться жесткой линии поведения в отношении КНДР.

"Прошлый опыт показывает, что важно не награждать уже саму готовность Северной Кореи к переговорам", - подчеркнул он.

По его словам, Пхеньян должен предпринять конкретные шаги по ядерному и ракетному разоружению.

Глава Минобороны Южной Кореи Сон Ён Му выступил за кредит доверия для КНДР. По его словам, Сеул делает ставку на диалог с соседями по Корейскому полуострову. "Если ставить под сомнение мотивы Ким Чен Ына, это затрудняет диалог и прогресс в переговорах", - сказал южнокорейский министр.

Министерство финансов США подготовило пакет санкций против Северной Кореи, в котором оказались около 30 российских и китайских компаний.