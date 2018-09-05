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05.09.2018, 15:36

Мэй: Подозреваемые по делу о Новичке - агенты военной разведки РФ

Мэй: Подозреваемые по делу о Новичке - агенты военной разведки РФ - Фото
Тереза Мэй (фото - пресс-служба правительства Британии)

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, от которых поспешили откреститься в МИД РФ, являются агентами ГРУ, заявила премьер-министр Великобритании

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Подозреваемые в отравлении бывшего российского двойного шпиона ГРУ Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками Главного управления Генштаба ВС РФ. Об этом на пресс-конференции по результатам расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, цитирует The Guardian.

Она считает, что операцию по устранению Скрипаля "почти наверняка" одобрили не только в ГРУ, но и "на высоком уровне в российском государстве".

По словам премьера, Скотленд-Ярд выпустил "красную карточку" через Интерпол и европейский ордер: если подозреваемые когда-либо покинут Россию, их арестуют.

Чтобы идентифицировать возможных киллеров, 250 детективов просмотрели более 11 тысяч часов записей с камер наблюдения и устных показаний различных людей.

"В марте Россия пыталась поставить под сомнение претензии Великобритании. И некоторые были склонны верить им (россиянам, - ред.). Мы доказали, что сделали все правильно", - подчеркнула она.

Такие действия ГРУ - угроза для всех союзников и граждан, отметила Мэй, призвав "активизировать коллективные усилия против этого". Для противостояния ГРУ Британия "использует весь спектр инструментов аппарата нацбезопасности". По ее словам, Лондон делится информацией с союзниками об этом инциденте.

При этом, добавила Мэй, у Лондона "нет разногласий" с российским народом.

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4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили некую Дону Стерджесс и Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара отравилась "Новичком". Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

Лондон обвинил Кремль в первом инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. 5 сенятбря были обвинены возможные исполнители отравления - россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят".

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Теги: Сергей Скрипаль, Солсбери, Новичок, Тереза Мэй, руслан боширов, александр петров
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