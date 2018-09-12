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Боты:
12.09.2018, 10:16

"Мы их нашли, гражданские лица": Путин об отравителях Скрипалей

"Мы их нашли, гражданские лица": Путин об отравителях Скрипалей - Фото
Владимир Путин (фото - Getty Images)

"Ничего там особенного и криминального нет", уверяет президент страны-агрессора РФ

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Президент России Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, - обычные гражданские лица. Об этом сообщают росСМИ.

"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", - сказал Путин на Восточном экономическом форуме.

Путин предложил Петрову и Боширову пообщаться со СМИ и рассказать о себе. Он надеется, что эти люди "сами появятся и о себе расскажут, это будет лучше для всех".

Подозреваемых в отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии военных разведчиков ГРУ России арестуют и привлекут к уголовной ответственности Британия или ее союзники, как только они выедут за пределы России.

В Британии разведка вышла на обвиняемых в отравлении экс-шпиона из РФ благодаря данным, которые были получены от завербованного российского агента.

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4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят".

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Теги: отравление Скрипаля, владимир путин, британия, гражданские лица
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