Владимир Путин (фото - Getty Images)

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"Ничего там особенного и криминального нет", уверяет президент страны-агрессора РФ

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Президент России Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, - обычные гражданские лица. Об этом сообщают росСМИ.

"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", - сказал Путин на Восточном экономическом форуме.

Путин предложил Петрову и Боширову пообщаться со СМИ и рассказать о себе. Он надеется, что эти люди "сами появятся и о себе расскажут, это будет лучше для всех".

Подозреваемых в отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии военных разведчиков ГРУ России арестуют и привлекут к уголовной ответственности Британия или ее союзники, как только они выедут за пределы России.

В Британии разведка вышла на обвиняемых в отравлении экс-шпиона из РФ благодаря данным, которые были получены от завербованного российского агента.