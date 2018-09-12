"Мы их нашли, гражданские лица": Путин об отравителях Скрипалей

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, - обычные гражданские лица. Об этом сообщают росСМИ.
"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", - сказал Путин на Восточном экономическом форуме.
Путин предложил Петрову и Боширову пообщаться со СМИ и рассказать о себе. Он надеется, что эти люди "сами появятся и о себе расскажут, это будет лучше для всех".
Подозреваемых в отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии военных разведчиков ГРУ России арестуют и привлекут к уголовной ответственности Британия или ее союзники, как только они выедут за пределы России.
В Британии разведка вышла на обвиняемых в отравлении экс-шпиона из РФ благодаря данным, которые были получены от завербованного российского агента.
4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.
5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят".