Яд Новичок в Солсбери: названы имена подозреваемых - это россияне

Cолсбери (фото - Getty Images)

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За химатакой против бывшего двойного шпиона ГРУ России в Англии могут стоять "примерно сорокалетние граждане РФ" Александр Петров и Руслан Боширов

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Названы имена двух россиян, которых официальное следствие считает главными подозреваемыми в деле об отравлении бывшего российского двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Англии нервно-паралитическим веществом Новичок. Об этом сообщает с брифинга британской полиции лондонский офис службы Би-би-си.

Как выразились правоохранители из Скотленд-Ярда и Королевской уголовной прокуратуры, "существует достаточно доказательств", чтобы обвинить граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова в химической атаке в Солсбери.

Следствие считает, что мужчины прилетели из Москвы в Лондон за два дня до отравления Скрипалей, и использовали псевдонимы. Их возраст оценивается как "около сорока лет".

В гостиничном номере, где оба остановились до инцидента, нашли следы Новичка.

Фото подозреваемых: служба Би-би-си

Обоих заочно обвиняют в заговоре с целью убийства Скрипалей. Лондон не будет просить РФ выдать подозреваемых, так как российское законодательство этого не предусматривает, уточнила прокурор Сью Хеммин.

Полный текст заявления прокурора доступен на английском языке здесь.

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4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили некую Дону Стерджесс и Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара отравилась "Новичком". Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

Лондон обвинил Кремль в первом инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".