Оппозиционные группы Сирии сформировали крупнейшее объединение

Одиннадцать оппозиционных группировок Сирии, ведущих борьбу против президента Башара Асада, приняли решение об объединении. Подконтрольные Сирийской освободительной армии (СОА) отряды заявили, что они объединились в новый Фронт национального освобождения. Об этом сообщает Анадолу.
Новое вооруженное формирование, включающее 30 тысяч бойцов, станет крупнейшим отрядом оппозиции, воюющим против официальных сирийских властей. Цель создания Фронта – объединить звенья СОА, действующие в северо-западной сирийской провинции Идлиб, под одним командованием.
Лидером Фронта национального освобождения назначен один из командиров группировки Файлак Шам - Фадиль Аллах Аль-Хаджи, а его заместителем - Сухайп Леййюш из Армии Насера.
Гражданская война в Сирии началась в 2011 году, после того, как военные открыли огонь по участникам антиправительственных протестов. По данным ООН, только в 2017 году в Сирии погибли более 900 детей. По данным Сирийской правозащитной группы, с марта 2011 года в стане погибло более 217 тысяч гражданских лиц.