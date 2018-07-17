После Путина: Трамп собирает закрытую встречу с членами Конгресса

Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)

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О чем будут говорить - неизвестно

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Американский президент Дональд Трамп принял решение провести закрытое для прессы совещание с членами Конгресса США. Причина, как передает телеканал CNN, заключается в крайне негативной реакции многих конгрессменов на вчерашнее выступление хозяина Белого дома в Хельсинки, где тот провел встречу с коллегой из РФ Владимиром Путиным тет-а-тет.

Кто из членов Конгресса приглашен на встречу, что будет обсуждаться и каков таймлайн - пока не сообщается.

Вчера, 16 июля 2018 года, в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Тема дня. Чем закончилась встреча Трампа и Путина: самое главное

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил - то, как и что Трамп говорил в Хельсинки, является "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона. Другие политики и преимущественно бывшие чиновники охарактеризовали выступление хозяина Белого дома вплоть до слов "предательство".