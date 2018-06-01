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01.06.2018, 18:38

Румын пытался в чемодане ввезти в Британию вьетнамского мальчика

Румын пытался в чемодане ввезти в Британию вьетнамского мальчика - Фото
Фото: gettyimages.com

Ребенок был доставлен в больницу в состоянии, угрожающем его жизни

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В британском порту Дувра задержали гражданина Румынии, в чемодане которого обнаружили 16-летнего вьетнамского подростка. Об этом сообщает ВВС.

Мальчик был доставлен в больницу в состоянии, угрожающем его жизни.

20-летний Андрей Ианку в Румынии был обвинен в попытке контрабанды человека в Великобританию. Он находится под стражей.

По информации агентства, чемодан был найден в багажнике автомобиля Skoda Octavia, прибывшего в Великобританию из Франции.

Позже медики сообщили, что состояние мальчика стабилизировано.

В 2017 году украинка пыталась провезти в Польшу своего 8-летнего сына без биометрического паспорта, спрятав ребенка в чемодане. 

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Теги: британия, ребенок, вьетнам, порт дувра, чемодан
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