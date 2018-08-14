На улицах Парижа установили общественные писсуары - фото

В ряде районов Парижа на улицах установили бесплатные общественные писсуары. Устройство получило название "уритротуар" (Uritrottoir - ред.), которое происходит от двух французских слов - писсуар и тротуар. Об этом сообщается на сайте проекта.

"Внутри находится солома, которая превращается в компост, пригодный для последующего использования в парках и садах. Оно представляет собой коробку с отверстием в передней части и кадкой цветов сверху", - пишет Euronews, отмечая, что ее издалека можно принять за клумбу.

Дизайнер писсуара уверяет, что его устройство предлагает "экологичное решение проблемы общественных туалетов".

"Туристы считают, что это довольно удобно. Однако местные жители думают совсем иначе. Ведь остров Сен-Луи историческое место. Да и видеть каждый день видеть из окна дома справляющих нужду людей - не самое приятное зрелище", - пишет издание.

Кроме этого, недовольны новшеством многие парижанки, поскольку такие писсуары не приспособлены для женщин, которым, как и ранее, в случае нужды придется искать обычные туалеты.

В ответ на критику мэрия Парижа в Twitter напомнила, что это экспериментальный проект.