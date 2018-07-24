Эффект дождя: в Тайване тысячи сардин выскочили из воды - видео

В порту Тайбэя сардины сами прыгали в рыболовецкое судно

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Рыбак заснял на видео момент, когда тысячи сардин начали выпрыгивать из воды в порту столицы Тайваня Тайбэе. Видезаписи пользователь Lu Gingwai опубликовал в своем Facebook.

"Все это иллюзия", - подписал он фото с "уловом", который собирал прямо со своего судна.

Сардин было так много, что они создавали так называемый эффект дождя.

Также он отметил, что рыба выскакивала из воды перед тайфуном.

В субботу, 30 июля, на острове Тайвань в результате сильного тайфуна пострадали 83 человека.

Фото, видео: facebook/lu.jingwai