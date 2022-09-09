70% немцев поддержат Украину даже при условии скачка цен на энергоносители – опрос

Согласно результатам национального опроса телекомпании ZDF, 70% немцев продолжат поддерживать Украину в войне против России даже при условии повышения цен на энергоносители.

Только 21% опрошенных выступают за ослабление поддержки Украины ради снижения цен на энергоресурсы.

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40% немцев призывают к усилению военной поддержки Украины со стороны Запада. 30% поддерживают предоставление Украине большего количества вооружения.

Сокращение военной помощи Украине поддерживают 24% немцев.

15 июля большинство немцев высказались за поддержку Украины, несмотря на высокие цены на энергоносители.

17 июля опрос показал, что каждый второй немец считает, что Германия вредит себе санкциями больше, чем РФ.

21 августа рейтинг немецкого канцлера Олафа Шольца упал до самого низкого уровня с начала его правления.

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Роман Бриль

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