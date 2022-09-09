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70% немцев поддержат Украину даже при условии скачка цен на энергоносители – опрос

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 19:45
70% немцев поддержат Украину даже при условии скачка цен на энергоносители – опрос - Фото
Фото: depositphotos.com

Согласно результатам национального опроса телекомпании ZDF, 70% немцев продолжат поддерживать Украину в войне против России даже при условии повышения цен на энергоносители. 

Только 21% опрошенных выступают за ослабление поддержки Украины ради снижения цен на энергоресурсы. 

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40% немцев призывают к усилению военной поддержки Украины со стороны Запада. 30% поддерживают предоставление Украине большего количества вооружения. 

Сокращение военной помощи Украине поддерживают 24% немцев. 

70% немцев поддержат Украину даже при условии скачка цен на энергоносители – опрос

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Роман Бриль
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Германия опрос поддержка Украины немцы
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