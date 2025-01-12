Байден считает, что мог бы победить Трампа на выборах
Действующий президент США Джо Байден не считает, что его решение баллотироваться на второй срок проложило путь для победы Дональда Трампа. Слова Байдена на пресс-конференции в пятницу передает агентство Reuters.
"Я думаю, что я бы победил Трампа, мог бы победить Трампа, и я думаю, что Камала [Харрис] могла бы победить Трампа", – заявил действующий глава Штатов во время ответа на вопрос, жалеет ли он о своем решении баллотироваться на переизбрание.
Байден отказался от участия в избирательной гонке после провальных дебатов с Трампом, которые вызвали беспокойство в Демократической партии, что лидер США не сможет победить в ноябре или отбыть второй президентский срок.
В отношении своего решения отказаться от участия в выборах он отметил: "Я думал, что важно объединить партию". Байден добавил, что для него являлось честью быть президентом, но он не хотел, чтобы партия, в которой не было единства, проиграла выборы.
- Выступление Байдена на дебатах против Трампа в конце июня оказалось настолько слабым, что большинство американцев признали победителем Трампа, который почти не отвечал по существу на вопросы, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая). После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить Байдена другим кандидатом.
- Демократы еще больше обеспокоились состоянием Байдена после того, как тот в начале июля назвал украинского коллегу Зеленского "президентом Путиным", а вице-президента Харрис – "вице-президентом Трампом".
- 6 июля президент США заявлял: считает, что у него есть психические и физические возможности работать еще четыре года. А уже 21 июля Байден сообщил, что не будет баллотироваться на предстоящих выборах и предложил кандидатуру Харрис.