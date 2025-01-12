Байден считает, что мог бы победить Трампа на выборах

"Я думал, что важно объединить партию", – так действующий президент объяснил свое решение не идти на второй срок

Джо Байден (Фото: LEIGH VOGEL/EPA)

Действующий президент США Джо Байден не считает, что его решение баллотироваться на второй срок проложило путь для победы Дональда Трампа. Слова Байдена на пресс-конференции в пятницу передает агентство Reuters.

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"Я думаю, что я бы победил Трампа, мог бы победить Трампа, и я думаю, что Камала [Харрис] могла бы победить Трампа", – заявил действующий глава Штатов во время ответа на вопрос, жалеет ли он о своем решении баллотироваться на переизбрание.

Байден отказался от участия в избирательной гонке после провальных дебатов с Трампом, которые вызвали беспокойство в Демократической партии, что лидер США не сможет победить в ноябре или отбыть второй президентский срок.

В отношении своего решения отказаться от участия в выборах он отметил: "Я думал, что важно объединить партию". Байден добавил, что для него являлось честью быть президентом, но он не хотел, чтобы партия, в которой не было единства, проиграла выборы.