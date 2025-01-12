Байден вважає, що міг би перемогти Трампа на виборах

"Я думав, що важливо об'єднати партію", – так чинний президент пояснив своє рішення не йти на другий термін

Джо Байден (Фото: LEIGH VOGEL / EPA)

Чинний президент США Джо Байден не вважає, що його рішення балотуватися на другий термін проклало шлях для перемоги Дональда Трампа. Слова Байдена на пресконференції у п'ятницю передає агенція Reuters.

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"Я думаю, що я б переміг Трампа, міг би перемогти Трампа, і я думаю, що Камала [Гарріс] могла б перемогти Трампа", – заявив чинний голова Штатів під час відповіді на запитання, чи шкодує він про своє рішення балотуватися на переобрання.

Байден відмовився від участі у виборчих перегонах після провальних дебатів з Трампом, котрі викликали занепокоєння у Демократичній партії, що лідер США не зможе перемогти у листопаді або відбути другий президентський термін.

Стосовно свого рішення відмовитися від участі у виборах він зазначив: "Я думав, що важливо об'єднати партію". Байден додав, що для нього було честю бути президентом, але він не хотів, аби партія, що не була єдиною, програла вибори.