Байден вважає, що міг би перемогти Трампа на виборах
Джо Байден (Фото: LEIGH VOGEL / EPA)

Чинний президент США Джо Байден не вважає, що його рішення балотуватися на другий термін проклало шлях для перемоги Дональда Трампа. Слова Байдена на пресконференції у п'ятницю передає агенція Reuters.

"Я думаю, що я б переміг Трампа, міг би перемогти Трампа, і я думаю, що Камала [Гарріс] могла б перемогти Трампа", – заявив чинний голова Штатів під час відповіді на запитання, чи шкодує він про своє рішення балотуватися на переобрання.

Байден відмовився від участі у виборчих перегонах після провальних дебатів з Трампом, котрі викликали занепокоєння у Демократичній партії, що лідер США не зможе перемогти у листопаді або відбути другий президентський термін.

Стосовно свого рішення відмовитися від участі у виборах він зазначив: "Я думав, що важливо об'єднати партію". Байден додав, що для нього було честю бути президентом, але він не хотів, аби партія, що не була єдиною, програла вибори.

  • Виступ Байдена на дебатах проти Трампа наприкінці червня виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті на запитання, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки). Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити Байдена на іншого кандидата.
  • Демократи ще більше занепокоїлися щодо стану Байдена після того, як той на початку липня назвав українського колегу Зеленського "президентом Путіним", а віцепрезидентку Гарріс – "віцепрезидентом Трампом".
  • 6 липня президент США заявляв: вважає, що має психічні та фізичні можливості працювати ще чотири роки. А вже 21 липня Байден повідомив, що не буде балотуватися на майбутніх виборах і запропонував кандидатуру Гарріс.
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