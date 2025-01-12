Байден вважає, що міг би перемогти Трампа на виборах
Чинний президент США Джо Байден не вважає, що його рішення балотуватися на другий термін проклало шлях для перемоги Дональда Трампа. Слова Байдена на пресконференції у п'ятницю передає агенція Reuters.
"Я думаю, що я б переміг Трампа, міг би перемогти Трампа, і я думаю, що Камала [Гарріс] могла б перемогти Трампа", – заявив чинний голова Штатів під час відповіді на запитання, чи шкодує він про своє рішення балотуватися на переобрання.
Байден відмовився від участі у виборчих перегонах після провальних дебатів з Трампом, котрі викликали занепокоєння у Демократичній партії, що лідер США не зможе перемогти у листопаді або відбути другий президентський термін.
Стосовно свого рішення відмовитися від участі у виборах він зазначив: "Я думав, що важливо об'єднати партію". Байден додав, що для нього було честю бути президентом, але він не хотів, аби партія, що не була єдиною, програла вибори.
- Виступ Байдена на дебатах проти Трампа наприкінці червня виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті на запитання, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки). Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити Байдена на іншого кандидата.
- Демократи ще більше занепокоїлися щодо стану Байдена після того, як той на початку липня назвав українського колегу Зеленського "президентом Путіним", а віцепрезидентку Гарріс – "віцепрезидентом Трампом".
- 6 липня президент США заявляв: вважає, що має психічні та фізичні можливості працювати ще чотири роки. А вже 21 липня Байден повідомив, що не буде балотуватися на майбутніх виборах і запропонував кандидатуру Гарріс.