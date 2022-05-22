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Боррель назвал войну в Украине сигналом для ЕС к объединению армий

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 23:04
Боррель назвал войну в Украине сигналом для ЕС к объединению армий - Фото
Фото: EPA

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель считает, что нападение России на Украину должно стать сигналом для Евросоюза к объединению усилий в оборонной сфере. "Нам нужны современные и оперативно совместимые европейские вооруженные силы", – говорится в еженедельном блоге Борреля.

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Он пишет, что в последние недели многие страны-члены Евросоюза объявили о намерении увеличить расходы на оборону. "Но важно, чтобы они тратили не только больше, но и вместе, чтобы предотвратить дальнейшую фрагментацию. Если каждое государство увеличит расходы на оборону, умножив на икс свои текущие расходы и инвестируя их самостоятельно без европейской координации, результатом станет, скорее всего, бесполезная трата денег", – заявил Боррель.

По словам Борреля, план стран ЕС должен заключаться в работе над боеготовностью сил обороны, в том числе над пополнением запасов, значительно сократившихся в результате оказания помощи Украине, и увеличением количества вооружений. Он считает, что страны ЕС должны начать совместную работу по разработке основных боевых танков, оборонных систем A2/AD и систем оповещения об обстановке в космосе.

Он заявил, что Еврокомиссия планирует создать рабочую группу для поддержания краткосрочных потребностей в закупках и будет поощрять страны-члены к совместным закупкам.

"Пора продвигать европейскую оборону. Нам нужно укрепить европейскую оборонно-промышленную базу и работать над необходимым военным потенциалом. Чтобы иметь возможность увеличить нашу военную способность к защите, сделать НАТО сильнее и лучше поддерживать наших партнеров, когда это необходимо", – завил Боррель.

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Андрей Водяный
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евросоюз европейская армия Жозеп Боррель
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