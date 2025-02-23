Буданов: РФ хотела уничтожать морские дроны своими FPV с вертолетов, взрывались до запуска

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Против украинских морских дронов россияне пытались использовать FPV-беспилотники, запущенные с вертолетов. В двух из трех случаев это закончилось взрывом БПЛА прямо на борту, рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время форума. Украина. Год 2025".

Глава ГУР отметил: заявления россиян о том, что они якобы создали дроны для противодействия украинским морским беспилотникам – это "пропаганда и ничего большего". То же говорил и начальник Службы безопасности Украины Василий Малюк.

По данным Буданова, россияне пытались несколько раз использовать систему запуска FPV-дронов из вертолетов Ми-8.

Два из трех применений закончилось взрывом БпЛА на борту вертолета – и больше захватчики пытаются не делать таких экспериментов, заметил чиновник.

В то же время начальник СБУ Малюк добавил, что из украинских морских дронов уже используются FPV-дроны, уничтожающие береговую инфраструктуру.

"Пример – это операция в Донузлаве [в июле 2024 года], когда одновременно удар наносился с моря FPV-хаммы. И это прямо для них [россиян] был очень-очень велик", – добавил он.