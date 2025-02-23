Буданов: Росіяни хотіли знищувати морські дрони своїми FPV з гелікоптерів – ті вибухали до запуску

Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Проти українських морських дронів росіяни намагалися використати FPV-безпілотники, запущені з гелікоптерів. У двох з трьох випадків це закінчилося вибухом БпЛА просто на борту, розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час форуму " Україна. Рік 2025".

Очільник ГУР зауважив: заяви росіян про те, що вони нібито створили дрони для протидії українським морським безпілотникам, – це "пропаганда і нічого більшого". Те саме казав і начальник Служби безпеки України Василь Малюк.

За даними Буданова, росіяни намагалися декілька разів використати систему запуску FPV-дронів з гелікоптерів Мі-8.

Два з трьох застосувань закінчилося вибухом БпЛА на борту вертольота – і більше загарбники намагаються не робити таких експериментів, зауважив посадовець.

Водночас начальник СБУ Малюк додав, що з українських морських дронів уже використовуються FPV-дрони, що нищать берегову інфраструктуру.

"Приклад – це операція в Донузлаві [у липні 2024 року], коли одночасно удар наносився з моря FPV-хами. І це прямо для них [росіян] був дуже-дуже великий", – додав він.