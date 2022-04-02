CIT: возле Белгорода упала российская ракета

В пятницу возле российского города Белгород произошло два взрыва, оставившие после себя воронки. Группа Conflict Intelligence Team (CIT), анализирующая оперативную ситуацию из открытых источников, утверждает, что они образовались от попадания ракеты, прилетевшей с территории России.

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"Вчера один из белгородских телеграмм-каналов опубликовал кадры с видеорегистратора, где видно попадание неизвестного боеприпаса [...] в районе Никольского к югу от Белгорода. Нам удалось геолоцировать место съемки в момент попадания ракеты. Оказалось, что видеорегистратор снимает в юго-восточном направлении, а ракета прилетает левее, то есть с востока или северо-востока, а значит – с территории России", – утверждается в публикации.

Размер воронки позволяет предполагать, что она образовалась от крылатой или баллистической ракеты, вероятно, ракеты 9М728 ОТРК "Искандер-М".

1 апреля в российском Белгороде также произошел пожар на нефтебазе. Губернатор Белгородской области заявил, что пожар случился якобы в результате "авиаудара с двух вертолетов ВСУ, зашедших на территорию России на низкой высоте".

Министерство обороны Украины заявило, что "не отвечает за катастрофы, случающиеся на территории РФ".

Андрей Водяный

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