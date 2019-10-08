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Дивись ширше: дополненная реальность от MULTIPLEXp

Дивись ширше: дополненная реальность от MULTIPLEX - Фото
08.10.2019, 10:50

Сеть кинотеатров Multiplex продолжает удивлять всех своих юзеров новинками, которые непрерывно запускают в официальном приложении

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Что-то из нового: с 1 октября в приложении Multiplex, появился новый функционал “Киноселфи”. Эта фановая функция основана на технологии Deepfake, которая используется для соединения и накладывания нового изображение на исходник. Простыми слова, с помощью “Киноселфи” можно стать Джеймсом Бондом из фильма “007”, или Анастейшей Стил из “50 оттенков серого”.

Новый функционал команда Multiplex запустила в коллаборации с компанией Neocortext, которая разрабатывает продукты на основе искусственного интеллекта. Один из них - Reflect - это технология замены лиц на фото. С ней будет достаточно одного фото и нескольких секунд, чтобы за мгновение стать кем-угодно.

В самом меню много разных образов, которые после синтеза легко сохранить на телефон или сразу поделиться с друзьями в соцсетях или мессенджерах. Меньше чем за сутки, более 13 тысяч пользователей уже успели оценить новинку. Как все работает можно проверить прямо сейчас, на любом смартфоне, просто открыв приложение Multiplex. Deepfake доступен как на операционной системе Android, так и на IOS.

Напомним, что ранее Multiplex запускал на базе своего приложения технологию дополненной реальности, чтобы развлечь своих посетителей во время ожидания начала сеанса. Так, люди находясь в холле кинотеатра, могли выбрать в приложении пункт “Лови попкорн” и наведя камеру на бакет попкорна, наблюдали как из ведра начинал сыпаться виртуальный попкорн вперемешку со смайлами. Более 25 тысяч пользователей воспользовались и поделились в социальных сетях видео и фото с дополненной реальностью.

Скачивай приложения, хайпуй и смотри шире с Multiplex.

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