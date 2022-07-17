UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Еще один британец в плену у оккупантов. Он парамедик из полка "Азов"

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 18:47
Еще один британец в плену у оккупантов. Он парамедик из полка
Фото: depositphotos.com

Российские пропагандисты показали видео с попавшим в плен британским парамедиком Джоном Хардингом. Об этом сообщает ВВС.  

На видео Хардинг просит о помощи у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и говорит, что ему может грозить смертная казнь. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

Друзья и семья Хардинга подтвердили ВВС, что на видео был именно он. 

На сегодняшний день известно, что Хардинг попал в плен в мае в Мариуполе. 

Он воевал на Донбассе с 2018 года. Ранее в интервью ВВС Хардинг рассказывал, что приехал в Украину, чтобы использовать свои навыки военного медика и помочь в борьбе с пророссийскими сепаратистами. 

Ранее, 18 апреля, российские пропагандисты показали видео с захваченными в плен в Мариуполе гражданами Британии Эйденом Аслином и Шоном Пиннером. Они обратились к Борису Джонсону с просьбой содействовать их обмену на кума Путина Виктора Медведчука. Джонсон сказал, что британское правительство делает все возможное, чтобы помочь военным, но решение об обмене пленными будет принимать Украина. 

Уже 9 июня российские оккупанты решили убить военнопленных из Великобритании, назвав это "решением суда".  

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных те

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оккупанты смертная казнь мариуполь Азов британец в плену рф Джон Хардинг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 