Еще один британец в плену у оккупантов. Он парамедик из полка "Азов"

Российские пропагандисты показали видео с попавшим в плен британским парамедиком Джоном Хардингом. Об этом сообщает ВВС.

На видео Хардинг просит о помощи у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и говорит, что ему может грозить смертная казнь.

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Друзья и семья Хардинга подтвердили ВВС, что на видео был именно он.

На сегодняшний день известно, что Хардинг попал в плен в мае в Мариуполе.

Он воевал на Донбассе с 2018 года. Ранее в интервью ВВС Хардинг рассказывал, что приехал в Украину, чтобы использовать свои навыки военного медика и помочь в борьбе с пророссийскими сепаратистами.

Ранее, 18 апреля, российские пропагандисты показали видео с захваченными в плен в Мариуполе гражданами Британии Эйденом Аслином и Шоном Пиннером. Они обратились к Борису Джонсону с просьбой содействовать их обмену на кума Путина Виктора Медведчука. Джонсон сказал, что британское правительство делает все возможное, чтобы помочь военным, но решение об обмене пленными будет принимать Украина.

Уже 9 июня российские оккупанты решили убить военнопленных из Великобритании, назвав это "решением суда".

15 июля в плену подконтрольных России террористов умер гражданин Великобритании Пол Юри, который работал волонтером в Украине. В британском МИДе заявили, что Россия должна нести ответственность за смерть Пола Юри.

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Роман Брыль

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