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"РФ должна отвечать". Трасс отреагировала на сообщения о смерти британца-волонтера в плену

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 18:12
Лиз Трасс (фото - ЕРА)

Россия должна нести ответственность в ситуации с пленным британским волонтером Полом Юри, о смерти которого появились сообщения. Посла РФ в Лондоне вызывают в британское МИД. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает пресс-служба Форин-офиса.

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Трасс заявила, что потрясена сообщениями о смерти Юри под стражей. По ее словам, Россия должна нести полную ответственность за это. Она напомнила, что Юри похитили, когда он выполнял гуманитарную работу, чтобы помочь украинскому народу.

"Российское правительство и его марионетки продолжают совершать зверства. Виновные будут привлечены к ответственности", – сказала Трасс.

Вместе с тем заместителю Трасс – Тиму Бэрроу – поручено вызывать в британский МИД посла России Андрея Келина, чтобы уточнить статус Пола Юри.

Бэрроу потребует, чтобы РФ выполняла все обязательства по международному праву, включая уважение и защиту всех гражданских.

Он ясно даст понять, что Британия возлагает на Россию всю ответственность за безопасность и благополучие мирных жителей на неподконтрольных Украине территориях, в том числе и на временно оккупированных частях Донецкой и Луганской области, которые Лондон не признает "независимыми государствами".

Как сообщает ВВС, Великобритания требует срочных разъяснений от Украины и российского правительства в связи с сообщениями о смерти Юри.

  • В апреле двух британцев из гуманитарной организации Presidium Network – Пола Юри и Дилана Хили – похитили на временно оккупированной территории Запорожской области, когда они помогали эвакуации семьи из зоны боевых действий.
  • Сегодня боевики террористической организации ДНР заявили, что Юри умер – якобы из-за "болезней и стрессов".
  • В Интернациональном легионе заявили, что опечалены вестью о гибели Юри, однако подчеркнули – он не был членом легиона и не воевал. В Presidium Newtwork на запрос LIGA.net о комментарии пока не ответили.

Читайте также: Семья британца, которого решили убить российские оккупанты, опустошена и опечалена – BBC

Марк Сировой
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смерть плен волонтер британец Лиз Трасс пол юри Presidium Network
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