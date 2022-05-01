Если РФ применит оружие массового поражения, должна вмешаться армия США – конгрессмен

Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер инициировал резолюцию, которая позволит отправить на защиту Украины армию США в случае, если Россия применит против нее оружие массового поражения. Об этом сообщается на сайте конгрессмена.

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"Я представляю это Разрешение на использование военной силы (AUMF) в качестве четкой "красной линии", чтобы администрация могла принять соответствующие меры в случае применения Россией химического, биологического и ядерного оружия. Как сказал президент США, Путина надо остановить. Соответственно, верховный главнокомандующий крупнейшей армии мира должен обладать полномочиями и средствами для осуществления необходимых действий", – заявил Кинзингер.

Конгрессмен представляет Республиканскую партию США, которая сейчас представляет меньшинство в Палате представителей США.

Проект резолюции должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом США.

12 марта Джо Байден предупредил, что Россия заплатит "суровую цену", если страна использует химическое оружие в Украине.

Однако в последнее время из России начали раздаваться намеки на применение ядерного оружия. 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что опасность ядерной войны реальна и ее нельзя недооценивать.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в ответ, что Россия делает такие заявления, поскольку ощущает поражение в Украине и не может отпугнуть поддержку Киева Западом.

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Андрей Водяный

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