Генерала Галушкина взяли под стражу без права на залог

Юрий Галушкин (Фото: АрмияInform

Фигуранту дела об обороне Харьковщины генералу Юрию Галушкину избрали меру пресечения – содержание под стражей без права на залог. Об этом сообщает Суспільне.

Защита военного планирует оспорить это решение.

Генерала хотели взять на поруки три человека, в том числе два народных депутата и военный.

Среди прочего суд обязал следственный изолятор обеспечить медицинскую помощь и лечение подозреваемого.

В семье Галушкина сообщили СМИ, что в начале января военному вставили в плечо пластину, со дня задержания он не получал медицинскую помощь, хотя ему нужно делать перевязки и пить обезболивающее.

Во время заседания генерал заявил, что хочет снова идти служить в любом ранге и звании.

Ходатайство подозреваемого об отводе прокуроров суд не удовлетворил.

Сначала 20 января Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины задержали генерала Юрия Галушкина, генерал-лейтенанта Артура Горбенко и полковника Илью Лапина по делу о провале обороны Харьковщины в мае 2024 года. На тот момент Галушкин возглавлял оперативно-тактическую группировку "Харьков".

Уже 21 января суд избрал меры пресечения Галушкину и Лапину – содержание под стражей. И хотя 22 января при Галушкине внесли 5 млн грн залога, но на выходе из СИЗО генерала снова задержали. ГБР сообщило о разоблачении новых фактов по обороне Липцев Харьковской области.

Правоохранители заявляют, что генерал неправильно оценил потенциал врага и ситуацию на участке фронта и способствовал своими действиями самовольному уходу с поля бойцами 125 бригады Территориальной обороны.

В частности, утверждается, что военный проигнорировал имеющиеся разведданные, оценил наступление оккупантов на этом отрезке фронта как "маловероятный" и отдавал приказы и распоряжения подчиненным, которые не соответствовали реальной ситуации и привели к трагическим на передовой.

По данным ГБР, из-за таких действий в первые сутки российского наступления были ранены, убиты или пропали без вести почти 100 украинских защитников.

Согласно статье о содействии в самовольном покидании поля боя или отказе действовать оружием Галушкину может грозить 10 лет тюрьмы.