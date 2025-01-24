Генерала Галушкина взяли под стражу без права на залог
Фигуранту дела об обороне Харьковщины генералу Юрию Галушкину избрали меру пресечения – содержание под стражей без права на залог. Об этом сообщает Суспільне.
Защита военного планирует оспорить это решение.
Генерала хотели взять на поруки три человека, в том числе два народных депутата и военный.
Среди прочего суд обязал следственный изолятор обеспечить медицинскую помощь и лечение подозреваемого.
В семье Галушкина сообщили СМИ, что в начале января военному вставили в плечо пластину, со дня задержания он не получал медицинскую помощь, хотя ему нужно делать перевязки и пить обезболивающее.
Во время заседания генерал заявил, что хочет снова идти служить в любом ранге и звании.
Ходатайство подозреваемого об отводе прокуроров суд не удовлетворил.
Сначала 20 января Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины задержали генерала Юрия Галушкина, генерал-лейтенанта Артура Горбенко и полковника Илью Лапина по делу о провале обороны Харьковщины в мае 2024 года. На тот момент Галушкин возглавлял оперативно-тактическую группировку "Харьков".
Уже 21 января суд избрал меры пресечения Галушкину и Лапину – содержание под стражей. И хотя 22 января при Галушкине внесли 5 млн грн залога, но на выходе из СИЗО генерала снова задержали. ГБР сообщило о разоблачении новых фактов по обороне Липцев Харьковской области.
Правоохранители заявляют, что генерал неправильно оценил потенциал врага и ситуацию на участке фронта и способствовал своими действиями самовольному уходу с поля бойцами 125 бригады Территориальной обороны.
В частности, утверждается, что военный проигнорировал имеющиеся разведданные, оценил наступление оккупантов на этом отрезке фронта как "маловероятный" и отдавал приказы и распоряжения подчиненным, которые не соответствовали реальной ситуации и привели к трагическим на передовой.
По данным ГБР, из-за таких действий в первые сутки российского наступления были ранены, убиты или пропали без вести почти 100 украинских защитников.
Согласно статье о содействии в самовольном покидании поля боя или отказе действовать оружием Галушкину может грозить 10 лет тюрьмы.
- Галушкин – бригадный генерал ВСУ. С 2014 участвовал в АТО/ООС на территории Донецкой и Луганской областей. 1 января 2022 г. был назначен командующим Сил территориальной обороны. 16 мая 2022 г. назначен заместителем начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ.
- 3 апреля 2024 Галушкина назначили командующим ОТУ "Харьков", однако сразу после начала российского наступления на Харьковскую область был снят с должности.
- Подробнее о расследовании прорыва россиян в Харьковской области читайте в большом тексте LIGA.net.