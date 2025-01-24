Генерала Галушкіна взяли під варту без права на заставу

Юрій Галушкін (Фото: АрміяInform)

Фігуранту справи про оборону Харківщини генералу Юрію Галушкіну обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права на заставу. Про це повідомляє Суспільне.

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Захист військового планує оскаржити це рішення.

Генерала хотіли взяти на поруки троє людей, зокрема двоє народних депутатів та військовий.

Серед іншого суд зобов'язав слідчий ізолятор забезпечити медичну допомогу та лікування підозрюваного.

У сім'ї Галушкіна повідомили ЗМІ, що на початку січня військовому вставили у плече пластину, з дня затримання він не отримував медичної допомоги, хоча йому потрібно робити перев'язки та пити знеболювальне.

Під час засідання генерал заявив, що хоче знову йти служити у будь-якому ранзі та званні.

Клопотання підозрюваного про відвід прокурорів суд не задовольнив.

Спочатку, 20 січня, Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України затримали генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна у справі про провал оборони Харківщини у травні 2024 року. На той момент Галушкін очолював оперативно-тактичне угруповання "Харків".

Уже 21 січня суд обрав запобіжні заходи Галушкіну та Лапіну – тримання під вартою. І хоча 22 січня за Галушкіна внесли 5 млн грн застави, але на виході з СІЗО генерала знову затримали. ДБР повідомило про викриття нових фактів щодо оборони Липців Харківської області.

Правоохоронці заявляють, що генерал неправильно оцінив потенціал ворога та ситуацію на ділянці фронту і сприяв своїми діями самовільному залишенню поля бою бійцями 125 бригади Територіальної оборони.

Зокрема, стверджується, що військовий проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ окупантів на цьому відтинку фронту як "малоймовірний" та віддавав підлеглим накази й розпорядження, які не відповідали реальній ситуації й призвели до трагічних наслідків на передовій.

За даними ДБР, через такі дії у першу добу російського наступу були поранені, вбиті або зникли безвісти майже 100 українських захисників.

Згідно зі статтею про сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмову діяти зброєю Галушкіну може загрожувати 10 років тюрми.