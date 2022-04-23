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Германия и Франция поставляли оружие России с 2014 года, несмотря на эмбарго – Telegraph

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 18:46
Германия и Франция поставляли оружие России с 2014 года, несмотря на эмбарго – Telegraph - Фото
Фото: ЕРА

Франция и Германия поставили Россию вооружения на 273 млн евро, которое, вероятно, используется в войне против Украины. Об этом говорится в материале The Telegraph.  

Страны снабжали РФ бомбами, реактивными снарядами, ракетами и пушками, несмотря на эмбарго ЕС на поставки оружия в Россию, введенное после аннексии Крыма в 2014 году, указано в материале. 

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В целом, 10 государств-членов ЕС экспортировали военное оборудования России на 350 млн евро. Около 78% от общего количества поставок приходится на немецкие и французские компании. 

Немецкие компании продавали в Россию оборудование "двойного назначения", включая винтовки и автомобили специальной защиты, на сумму 121 млн евро.  

В Германии настаивали, что товары продавались только после того, как Кремль гарантировал, что они предназначены для гражданского, а не военного применения. 

"При наличии признаков какого-либо военного применения экспортные лицензии не выдавались", — цитирует издание представителя немецкого министерства экономики. 

Также установлено, что Франция отправила грузы на сумму 152 млн евро в Россию в рамках 76 экспортных лицензий. Париж разрешил экспортерам выполнять контракты, заключенные до 2014 года.  

Наряду с бомбами, ракетами и торпедами французские компании отправили тепловизионные камеры для 1000 российских танков, а также навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов. 

Помимо Германии и Франции, Италия отправила в Россию оружия на сумму 22,5 млн евро после введения эмбарго ЕС . Великобритания – на  2,4 млн евро. 

Австрия, Болгария и Чехия экспортировали оружие в Россию на сумму 49,3 млн евро в период с 2015 по 2022 год. 

По данным Европейской комиссии, страны ЕС в 2021 году продали России оружие и боеприпасы на сумму 39 млн евро. 

Германия и Франция поставляли оружие России с 2014 года, несмотря на эмбарго – Telegraph

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Роман Брыль
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