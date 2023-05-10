"Голиаф зашатался": председатель военного комитета НАТО о ситуации в армии России
В командовании НАТО считают, что положение сил вторжения России в Украину становится все тяжелее. Об этом заявил председатель военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр, пишет Spiegel со ссылкой на агентство dpa.
Адмирал Бауэр перед открытием заседания военного комитета НАТО отметил, что "Россия находится на 15-м месяце войны, которая, как она считала, продлится три дня".
Бауэр сравнил противостояние Украины и России с библейским сражением между пастухом Давидом и великаном Голиафом и сказал, что "Голиаф шатается, потому что Давид, которого поддержали 50 наций со всего мира, продемонстрировал огромную стойкость и тактическое мастерство".
На заседании военного комитета Альянса начальники штабов государств-членов НАТО планируют обсудить новые планы региональной обороны, которые разработаны с учетом сценариев нападения со стороны России или террористических групп.
Сегодня сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от участия в заседании военного комитета НАТО в Брюсселе из-за "сложной оперативной ситуации на фронте".
- 27 апреля 2023 года Залужный поговорил с главным генералом США Милли о ситуации на фронте и потребностях Сил обороны.
- 30 апреля он встретился с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.
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