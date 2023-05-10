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"Голиаф зашатался": председатель военного комитета НАТО о ситуации в армии России

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 13:46
Адмирал Роб Бауэр (Фото - EPA)

В командовании НАТО считают, что положение сил вторжения России в Украину становится все тяжелее. Об этом заявил председатель военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр, пишет Spiegel со ссылкой на агентство dpa.

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Адмирал Бауэр перед открытием заседания военного комитета НАТО отметил, что "Россия находится на 15-м месяце войны, которая, как она считала, продлится три дня".

Бауэр сравнил противостояние Украины и России с библейским сражением между пастухом Давидом и великаном Голиафом и сказал, что "Голиаф шатается, потому что Давид, которого поддержали 50 наций со всего мира, продемонстрировал огромную стойкость и тактическое мастерство". 

На заседании военного комитета Альянса начальники штабов государств-членов НАТО планируют обсудить новые планы региональной обороны, которые разработаны с учетом сценариев нападения со стороны России или террористических групп. 

Сегодня сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от участия в заседании военного комитета НАТО в Брюсселе из-за "сложной оперативной ситуации на фронте".

Сергій Бережний
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война нато Роб Бауэр
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