"Голиаф зашатался": председатель военного комитета НАТО о ситуации в армии России

В командовании НАТО считают, что положение сил вторжения России в Украину становится все тяжелее. Об этом заявил председатель военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр, пишет Spiegel со ссылкой на агентство dpa.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Адмирал Бауэр перед открытием заседания военного комитета НАТО отметил, что "Россия находится на 15-м месяце войны, которая, как она считала, продлится три дня".

Бауэр сравнил противостояние Украины и России с библейским сражением между пастухом Давидом и великаном Голиафом и сказал, что "Голиаф шатается, потому что Давид, которого поддержали 50 наций со всего мира, продемонстрировал огромную стойкость и тактическое мастерство".

На заседании военного комитета Альянса начальники штабов государств-членов НАТО планируют обсудить новые планы региональной обороны, которые разработаны с учетом сценариев нападения со стороны России или террористических групп.

Сегодня сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от участия в заседании военного комитета НАТО в Брюсселе из-за "сложной оперативной ситуации на фронте".

27 апреля 2023 года Залужный поговорил с главным генералом США Милли о ситуации на фронте и потребностях Сил обороны.

30 апреля он встретился с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.





Читайте также: Залужный проинформировал США о подготовке контрнаступления

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.