Залужный отказался от встречи с главами генштабов НАТО из-за "сложной ситуации" на фронте

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный отказался от участия в очередном заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе из-за "сложной оперативной ситуации на фронте". Об этом заявил глава Военного комитета адмирал Роб Бауэр.

Он сообщил, что 9 мая получил от Залужного письмо, в котором тот проинформировал его, что не сможет присутствовать на встрече даже в формате видеоконференции.

"Я получил вчера от украинского командующего Залужного письмо, в котором говорилось о том, что из-за сложной и напряженной ситуации на фронте, в борьбе против российской агрессии, он не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО даже по видеосвязи", – сказал он.

Адмирал добавил, что о готовящемся контрнаступлении ВСУ, а также по другим моментам, сегодня проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе.

27 апреля 2023 года Залужный поговорил с главным генералом США Милли о ситуации на фронте и потребностях Сил обороны.

30 апреля он встретился с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.





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Мілана Головань

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