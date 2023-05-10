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Залужный отказался от встречи с главами генштабов НАТО из-за "сложной ситуации" на фронте

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 10:48
Залужный отказался от встречи с главами генштабов НАТО из-за
Роб Бауэр (скриншот)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный отказался от участия в очередном заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе из-за "сложной оперативной ситуации на фронте". Об этом заявил глава Военного комитета адмирал Роб Бауэр.

Он сообщил, что 9 мая получил от Залужного письмо, в котором тот проинформировал его, что не сможет присутствовать на встрече даже в формате видеоконференции.
"Я получил вчера от украинского командующего Залужного письмо, в котором говорилось о том, что из-за сложной и напряженной ситуации на фронте, в борьбе против российской агрессии, он не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО даже по видеосвязи", – сказал он.
Адмирал добавил, что о готовящемся контрнаступлении ВСУ, а также по другим моментам, сегодня проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе.
Мілана Головань
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