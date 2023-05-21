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Гутерриш: Нынешний Совет безопасности ООН не отвечает требованиям времени, нужны реформы

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2023, 17:09
Гутерриш: Нынешний Совет безопасности ООН не отвечает требованиям времени, нужны реформы - Фото
Антониу Гутерриш (Фото - EPA)

Назрела необходимость реформировать как Совет Безопасности ООН, так Бреттон-Вудскую финансовую систему, чтобы привести их в соответствие с "реалиями сегодняшнего мира". Об этом завил на пресс-конференции в Хиросиме Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает Reuters.

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Выступая на полях встречи лидеров Большой семерки в Японии, Гутерриш сказал, что оба института (Совбез ООН и Бреттон-Вудская система) отражают глобальное соотношение сил в 1945 году, а потому устарели и нуждаются в обновлении.

"Глобальная финансовая архитектура устарела, стала нефункциональной и несправедливой... Перед лицом экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19 и российским вторжением в Украину, она не смогла выполнить свою основную функцию глобальных гарантий безопасности", – сказал Генсек ООН.

В декабре 2022 года Украина начала компанию по лишению России статуса постоянного члена Совета безопасности и исключению ее из ООН на основании того, что Россия не проходила процедуры вступления в Организацию Объединенных Наций и просто узурпировала полномочия исчезнувшего СССР.

СПРАВКАСовет Безопасности ООН основан в 1945 году. Уставом ООН в нем предусмотрены пять постоянных членов (США, Великобритания, Франция, СССР и Китай) и 10 непостоянных. Россия, которая заняла в Совбезе (но не в Уставе ООН) место СССР, неоднократно злоупотребляла правом вето для блокировки действий международного сообщества.

Бреттон-Вудская система – международная система финансовых и торговых отношений, которая была принята в 1944 году и положила начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ), задача которых – обеспечивать глобальную финансовую безопасность и валютное сотрудничество.

  • 5 апреля 2022 года в выступлении на Совбезе ООН президент Владимир Зеленский сказал, что Совет безопасности ООН должен либо лишить страну-оккупанта Россию права вето, либо показать иную эффективность в установлении мира в Украине, либо самораспуститься. 
  • 23 сентября президент Европейского совета Шарль Мишель с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что если постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и неоправданную войну, ему больше не место в Совбезе
  • 28 декабря глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу завил, что считает нелегитимным пребывание России среди постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Читайте также: В ООН все больше разговоров о реформе Совбеза, невменяемость РФ этому помогает – Кислица

Сергей Бережной
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Антониу Гутерришреформа ООНООНсовбез оонсовет безопасности оонгенсек оонБреттон-Вудская система
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