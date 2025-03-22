Италия поставила на паузу переговоры по Starlink для армии и правительства
Италия поставила на паузу переговоры о развертывании терминалов спутниковой связи Starlink в военных и государственных программах, сообщил министр обороны страны Гвидо Крозетто. Об этом политик рассказал в интервью La Repubblica, передает агентство Bloomberg.
"Мне кажется, что все приостановилось также потому, что обсуждение перешло от Starlink к заявлениям от лица и насчет него (наверное, речь идет о владельце проекта Илоне Маске. – Ред.)", – заявил чиновник.
Кротзетто отметил, что "мы не говорим о технических деталях" и после того, как споры утихнут, вернется технический подход.
"Главное остается неизменным: что наиболее полезно и безопасно для страны", – добавил министр.
Италия стала более осторожной по заключению договора на 1,5 млрд евро со Starlink из-за "сейсмических изменений в геополитике", вызванных администрацией США, отмечает Bloomberg. Премьер страны Джорджа Мелони заявила министрам, что смена геополитики требует альтернативы Starlink.
Собеседники агентства, знакомые с ситуацией, заявили, что одним из возможных вариантов для защищенной спутниковой связи может стать французский Eutelsat Communications SA.
- 9 марта 2025 года Маск заявил, что "бросил вызов" Путину, передав Украине Starlink и утверждал, что украинская линия фронта разрушится, если он выключит спутниковую связь.
- Министр иностранных дел Польши Сикорский ответил, что его страна будет искать альтернативы системам Starlink для Украины, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком. В то же время он добавил, что Варшава тратит на связь около $50 млн. в год. Маск назвал главу МИД Польши "маленьким человеком" и добавил, что нет никакой замены Starlink.
- Впоследствии госсекретарь США Рубио заявил, что никто не угрожал отключить Украину от системы спутниковой связи Starlink. В конце концов, Маск сказал, что Starlink никогда не выключит свои терминалы спутниковой связи в Украине.