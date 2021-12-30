"Изоляция". В ОГП подтвердили дела против девяти человек – из расследования Радио Свобода

Людям, о которых говорится в расследовании Радио Свобода о тюрьме "Изоляция", сообщено о подозрениях по трем статьям

Тюрьма Изоляция (Фото: Facebook бывшего узника этого места Станислава Асеева)

В Офисе генерального прокурора подтвердили существование уголовных дел против девяти из десяти возможных причастных к деятельности тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке, которые фигурируют в опубликованном сегодня материале Радио Свобода и Bellingcat. Об этом журналистам заявили у генпрокурора в ответ на информационный запрос.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, уголовные дела открыты против: Антона Орлянского (1985 г.р.), Глеба Гайдука (1992 г.р.), Павла Гавшина (1980 г.р.), Михаила Артемова (1990 г.р.), Андрея Бредихина (1970 г.р.), Михаила Кулинича (1997 г.р.), Руслана Еремичева (1979 г.р.), Владимира Бутенко (1980 г.р.), Юрия Кривоноса (1978 г.р.).

Последние трое, по данным расследователей, имеют российские паспорта.

В ответе ОГП отмечается, что в одном из уголовных производств, досудебное расследование в котором закончено, последним пяти лицам из списка сообщено о подозрении в участии в террористической организации ДНР, участии в незаконных военных формированиях и жестоком обращении с пленниками "Изоляции".

"Обвинительный акт в этом уголовном производстве направлен в суд для рассмотрения по существу", – сообщили у генпрокурора.

Остальным сообщили о таких же подозрениях, но досудебное расследование остановили в связи с розыском подозреваемых.

Смотрите также: "Деяния осознал, виноват, каюсь". Появилось видео суда над экс-главарем пыточной Изоляция