На правах спонсорства

Вот уже почти два месяца, украинцы живут в новом состоянии, ведь карантин заставил каждого из нас приучить себя к определенным обстоятельствам и строгому режиму.

Конечно, рядом с экономической ситуацией и повседневными делами, существенных изменений претерпела и стоматологическая отрасль. Обо всех нюансах «лечение зубов на карантине», мы поговорим с владелицей сети стоматологических клиник в Киеве Юлией Филипчук.

Добрый день, Юлия, с 12 марта в Украине ввели карантин и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, как Вы отреагировали на эти события?

Я очень обеспокоена тем, что произошло, как жена, мать и руководитель бизнеса, который непосредственно связан со здоровьем, ведь на меня обрушилось множество новых условий.

Каждый из нас уже более или менее, выстроил свой режим карантина: кто-то самоизолировался, кто-то принял решение вести свой более-менее привычный образ жизни, кто-то старается маневрировать между первым и вторым вариантом.

Я рассуждаю как специалист с более чем 20–летним стажем работы в стоматологии и хочу сказать, что какой бы путь не выбрал человек, не стоит забывать о том, что нужно опасаться не только COVID-2019. Пандемия охватила мир относительно недавно, бесспорно, она уносит жизни, но ведь смертность вызвана не только ею. Никоим образом не призываю игнорировать строжайшие рекомендации ВОЗ, я хочу акцентировать внимание на том, что не «короной» единой мы все живем.

Осознавая все это и расставляя приоритеты, мной было принято решение поддержать инициативу Минздрава и перевести работу стоматологических центров JAZZ DENT CLUB и DenTectum, руководителем которых я являюсь, в ургентный режим работы.

Объясните, пожалуйста, что конкретно означает для пациентов такой режим работы, на примере Ваших клиник?

В первую очередь, мы - врачи и понимаем, что кариес или пульпит не могут остановиться в развитии вместе с экономикой. Атипичная 8-ка, которая моментально может отразиться на градуснике в виде 39, не подвластная тому, что мир замер в ожидании.

Это и есть то пресловутое ургентное состояние. И нарекания по поводу отсутствия различных «ритуалов красоты» не сравнятся с тем моментом, когда зубная боль дала о себе знать. Зубы выполняют не только эстетическую роль, они влияют и на пищеварительный процесс, работу нервной системы. Желудок, сердце, миндалины, сосуды берут на себя удар из-за того, что мозг решает выбрать режим «лень» и не обратиться за помощью к стоматологу. Также другие органы именно через зубы демонстрируют свое плачевное состояние. Многие ли знают, что, например, пораженная кариесом нижняя «четверка» может указывать на гастрит; а их ее соседка «пятерка» - на неполадки кишечника.



Ургенция – это не всегда боль. Иногда зубной абсцесс (припухлость возле зуба) может годами «тайно» паразитировать, но однажды он, все-таки, заставит обратить на себя внимание пульсирующей болью. А все потому, что ранее был проигнорированы кариес, повреждения слизистой, пульпит, гингивит.

По своему профессиональному опыту общения с пациентами знаю: многие хоть раз в жизни грешили тем, что самостоятельно приписывали себе обезболивающие или, еще хуже, антибиотики. Иногда это убирает симптомы, но НИКОГДА не решает проблему. Рано, или поздно придется обратиться к стоматологу уже с усугубившейся проблемой и вероятностью потери зуба. В частности из-за таких ситуаций и был введен ургентный режим работы. Нельзя бросать людей «один-на-один» с проблемой, которая наносит урон здоровью. Мы должны моментально реагировать и устранять малейшие проблемы медицинского характера, которые остро дают о себе знать.

Мы уже поняли необходимость ургентного приема, а теперь расскажите, как JAZZ DENT CLUB и DenTectum подготовился к приему пациентов в таком усиленном режиме?

Ношение масок и перчаток, обработка антисептиком всего, к чему прикасаемся, не стало для нас новостью. В соответствии с приказом МОЗ, мы приобрели дополнительные средства защиты: одноразовые стерильные хирургические халаты, защитные костюмы, респираторы FFP3, защитные щитки и очки.

Мы позаботились о том, чтобы дефицитные медицинские маски и антисептики для рук были всегда доступны для нашего медперсонала и посетителей. Прием каждого пациента всегда начинается с обработки полости рта (полоскания раствором хлоргексидина) и заканчивается обязательной антисептической обработкой и кварцеванием кабинета.

Все уже привыкли к тому, что улыбку администратора можно распознать только через маску, противоэпидемический халат - это новая униформа, а перчатки - часть дресс-кода.

Кстати, если раньше «до» или «после» визита в кабинет мы угощали чаем и кофе, то теперь мы выдаем презенты в виде медицинских масок, которые обязательно нужно менять как можно чаще.

Юлия, наверняка большинство владельцев стоматологических центров и всех других, интересует отдельный вопрос - защита медицинского персонала. Как это работает в Ваших клиниках?

Каждого ургентного посетителя мы воспринимаем, как возможного носителя вируса. Да, звучит, конечно, страшно, но врач и его ассистент - это люди, которые по долгу службы подвержены в несколько раз большей опасности, чем тот, кто придерживается домашнего карантина.

Только представьте, что кроме мыслей о том, как проложить оптимальный маршрут на работу, они обеспокоены еще и тем, как бы не заразиться вирусом от пациента, с которым нужно находиться в непосредственном контакте. Поэтому все, о чем я говорила выше – гарантия безопасности медработника. А значит и пациента, чтобы доктор не стал тем самым связующим звеном в цепочке передачи вирусов.

Тогда скажите, пожалуйста, как Вы воспринимаете желания своих сотрудников остаться дома, в связи с карантином?

У нас никогда не было матриархата в моем лице, и я с пониманием отнеслась к выбору каждого члена коллектива остаться дома, или продолжить работать в новых реалиях.

В завершение разговора: чтобы Вам хотелось посоветовать, или донести к пациентам, которые столкнулись со стоматологическими проблемами в период карантина?

Хочется просто подчеркнуть, когда в очередной раз, зуб сигнализирует SOS - не ждите чуда от обезболивающих и народных средств - обращайтесь за помощью в стоматологическую клинику. Не нужно уповать к высшим силам и ждать, пока лицо или шея увеличатся в размерах. Прошу: используйте лук, чеснок и сало только с кулинарной целью, а не с лечебной. И обязательно ищите стоматологию, которая работает в ургентном режиме и не поленитесь проверить, внедрены ли в ней дополнительные методы защиты, о которых я рассказала на примере JAZZ DENT CLUB и DenTectum.

А если решите довериться нам напрямую или с помощью интернет ресурсов jazzdent.club и dentectum.com.ua, то мы всегда спросим: «какая у вас температура?» и «есть ли в вашем окружении заболевшие?». Для нас это не фикция, а информация, которая может сохранить жизнь.

Поддерживайте и нарабатывайте иммунитет, устранив все стоматологические проблемы, а наши клиники будут работать для всех, кому нужна неотложная помощь!