Кулеба: Скоро увидим новые подписания договоров о безопасности. Не буду раскрывать сюрприз

Глава МИД отметил, что есть страны, с которыми уже запланированы подписания, и что ему уже известно содержание будущего соглашения с Францией

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

В скором времени состоятся подписания новых договоров о безопасности между Украиной и рядом других стран. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Отвечая на вопрос, какие страны из G7 следующими после Великобритании уже готовы подписать с Украиной похожие документы, Кулеба сказал: "Есть такие уже страны. Не буду раскрывать сюрприз, но надо признать, что британский пример вдохновил ряд стран на переговоры по такой договоренности и на то, чтобы делать такую договоренность мощнее, чем они планировали изначально".

Он подчеркнул, что заключенное с Лондоном соглашение важно не только само по себе, а и потому, что дало "столь мощный импульс другим".

"Уверяю, что в скором времени вы увидите новые подписания", – сказал Кулеба.

Он также отметил, что ему известно содержание анонсированного соглашения между Украиной и Францией.

"Но давайте дождемся событий, когда они состоятся. Франция за эти два года продемонстрировала, что она твердо стоит на стороне Украины", – сказал Кулеба.

12 января 2024 Зеленский и премьер Британии Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. LIGA.net публиковала полный текст.

публиковала полный текст. Украина и Канада заключат договор об "заверениях безопасности", сообщила 15 января посол Цмоц.

16 января французский лидер Макрон анонсировал визит в Киев, подписание соглашения о гарантиях безопасности, а также предоставление Украине еще 40 дальнобойных ракет SCALP.

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