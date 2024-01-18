Кулеба: Незабаром ви побачите нові підписання безпекових угод. Не буду розкривати сюрприз

Очільник МЗС зазначив, що є країни, з якими вже заплановані підписання, і що йому вже відомий зміст майбутньої угоди із Францією

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Незабаром відбудуться підписання нових безпекових угод між Україною і низкою інших країн. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Відповідаючи на запитання, які країни з G7 наступними після Великої Британії вже готові підписати з Україною схожі документи, Кулеба сказав: "Є такі вже країни. Не буду розкривати сюрприз, але треба визнати, що британський приклад надихнув низку країн на переговори щодо такої домовленості і на те, щоб робити таку домовленість більш потужною, ніж вони планували спочатку".

Він наголосив, що укладена з Лондоном угода важлива не лише сама по собі, а й через те, що дала "такий потужний імпульс іншим".

"Запевняю, що незабаром ви побачите нові підписання", – сказав Кулеба.

Він також зазначив, що йому відомий зміст анонсованої угоди між Україною і Францією.

"Але давайте дочекаємось подій, коли вони відбудуться. Франція за ці два роки продемонструвала, що вона твердо стоїть на боці України", – сказав Кулеба.

12 січня 2024 року Зеленський та прем'єр Британії Сунак підписали двосторонню угоду про безпеку. LIGA.net публікувала повний текст.

Україна та Канада укладуть договір про "запевнення безпеки", повідомила 15 січня посол Цмоц.

16 січня французький лідер Макрон анонсував візит до Києва, підписання угоди про гарантії безпеки, а також надання Україні ще 40 далекобійних ракет SCALP.

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