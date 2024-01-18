Кулеба: Незабаром ви побачите нові підписання безпекових угод. Не буду розкривати сюрприз
Незабаром відбудуться підписання нових безпекових угод між Україною і низкою інших країн. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Відповідаючи на запитання, які країни з G7 наступними після Великої Британії вже готові підписати з Україною схожі документи, Кулеба сказав: "Є такі вже країни. Не буду розкривати сюрприз, але треба визнати, що британський приклад надихнув низку країн на переговори щодо такої домовленості і на те, щоб робити таку домовленість більш потужною, ніж вони планували спочатку".
Він наголосив, що укладена з Лондоном угода важлива не лише сама по собі, а й через те, що дала "такий потужний імпульс іншим".
"Запевняю, що незабаром ви побачите нові підписання", – сказав Кулеба.
Він також зазначив, що йому відомий зміст анонсованої угоди між Україною і Францією.
"Але давайте дочекаємось подій, коли вони відбудуться. Франція за ці два роки продемонструвала, що вона твердо стоїть на боці України", – сказав Кулеба.
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