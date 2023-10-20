Лиман-Купянск. Оккупанты изменили тактику: вместо техники давят малыми группами – ВСУ

Российские захватчики сменили тактику на Лимано-Купянском направлении – теперь пытаются давить не техникой, а малыми группами живой силы, заявил пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Евгений Назаренко в эфире Радио Свобода.

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"Они [россияне] теперь действуют не столько техникой, сколько малыми группами, как это было в Бахмуте, применяя тактику [террористической] ПВК Вагнер. Они лезут, но мы об их планах знали заранее, поэтому наша бригада, не дожидаясь, пока они накопят силы, провела контрнаступательные штурмовые действия, отбила пару позиций, взяла кучу трофеев – кучу техники и пленных, то есть достаточно успешно", – сказал он.

Пресс-офицер отметил, что с 14 октября российские захватчики возобновили наступательные действия, больше всего "давят" на села Новоегоровка и Надия, которые ранее освободили Силы обороны.

"И вот они постоянно хотят отбить эти села назад, им ничего не удается, поэтому они там оставляют кучу техники, кучу всего. Нам даже удивительно, потому что мы не знали, что столько танков Т-90 у них может быть на одном направлении. Но уже эти Т-90 стоят сгоревшие в полях и посадках. В принципе, здесь не прекращаются обстрелы ни одного дня, по нас постоянно работает артиллерия, авиация. Кстати, по сравнению с Донбассом, это для нас было в новинку. Постоянно летят на голову эти КАБы [управляемые авиабомбы]. Но мы сдерживаем врага, пока у них шансов никаких нет", – подчеркнул пресс-офицер.

Он отметил, что на передовых позициях в окопах находятся преимущественно не очень обученные оккупанты, а на самом "нуле" – либо Шторм-Z, либо новомобилизованные захватчики.

Однако дальше уже есть профессиональная кадровая армия РФ, и "нельзя сказать, что россияне не умеют воевать", поскольку РФ совершает штурмовые действия на направлении, используя воздушно-десантные войска, отметил Назаренко.

"То есть воюют они хорошо, как книга пишет, техники хватает", – подытожил он.

20 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отразили около 40 атак российских оккупантов на Купянском и Авдеевском направлениях, в общей сложности произошло 77 боестолкновений за сутки.

19 октября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Авдеевку Донецкой области и Купянское направление Харьковской области, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.

14 октября командующий Сухопутными войсками сообщил, что оккупанты начали активные наступательные действия на Лиманском и Купянском направлениях, но Силы обороны были готовы к этому и дают достойный отпор.

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