Сили оборони відбили близько 40 атак під Авдіївкою та Куп'янськом – мапа

Сили оборони відбили близько 40 атак російських окупантів на Куп'янському та Авдіївському напрямках, загалом відбулося 77 боєзіткнень за добу. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили близько 20 атак загарбників неподалік Синьківки та Іванівки Харківської області, та ще три атаки в районі Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів східніше Невського Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили понад 10 атак загарбників у районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни без успіху вели штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Новокалинове, Степове, Первомайське Донецької області. Сили оборони відбили близько 20 атак окупантів.

На Мар’їнському напрямку загарбники без успіху вели штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито понад 15 атак ворога.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаки окупантів у районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти без успіху вели штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області, також намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мали.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, на Бахмутському напрямку - наступальні (штурмові) дії, завдають російським військам втрат у живій силі та техніці, виснажують загарбників вздовж всієї лінії фронту, пише Генштаб.

Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів та ще чотири – по зенітно-ракетних комплексах загарбників.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби росіян.

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