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Силы обороны отразили около 40 атак под Авдеевкой и Купянском – карта

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 19:40
Силы обороны отразили около 40 атак под Авдеевкой и Купянском – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны отразили около 40 атак российских оккупантов на Купянском и Авдеевском направлениях, в общей сложности произошло 77 боестолкновений за сутки. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Купянском направлении Силы обороны отбили около 20 атак захватчиков недалеко от Синьковки и Ивановки Харьковской области, и еще три атаки в районе Надежды Луганской области.

Купянское направление на карте deepstate

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов восточнее Невского Луганской области.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили более 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Клещеевка Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении россияне без успеха вели штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Новокалиново, Степное, Первомайское Донецкой области. Силы обороны отразили около 20 атак оккупантов.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении захватчики без успеха вели штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силы обороны отразили более 15 атак врага.

Марьинское направление на карте deepstate

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровно Донецкой области.

Шахтерское направление на карте deepstate

На Запорожском направлении оккупанты без успеха вели штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области, также пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имели.

Запорожское направление на карте deepstate

Запорожское направление на карте deepstate

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, на Бахмутском направлении – наступательные (штурмовые) действия, наносят российским войскам урон в живой силе и технике, истощают захватчиков вдоль всей линии фронта, пишет Генштаб.

Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов и еще четыре – по зенитно-ракетным комплексам захватчиков.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиоэлектронную станцию борьбы россиян.

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Артём Джерипа
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войнаавдеевкагенштабкупянск

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