Силы обороны отразили около 40 атак под Авдеевкой и Купянском – карта

Силы обороны отразили около 40 атак российских оккупантов на Купянском и Авдеевском направлениях, в общей сложности произошло 77 боестолкновений за сутки. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Купянском направлении Силы обороны отбили около 20 атак захватчиков недалеко от Синьковки и Ивановки Харьковской области, и еще три атаки в районе Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов восточнее Невского Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили более 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне без успеха вели штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Новокалиново, Степное, Первомайское Донецкой области. Силы обороны отразили около 20 атак оккупантов.

На Марьинском направлении захватчики без успеха вели штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силы обороны отразили более 15 атак врага.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровно Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты без успеха вели штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области, также пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имели.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, на Бахмутском направлении – наступательные (штурмовые) действия, наносят российским войскам урон в живой силе и технике, истощают захватчиков вдоль всей линии фронта, пишет Генштаб.

Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов и еще четыре – по зенитно-ракетным комплексам захватчиков.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиоэлектронную станцию борьбы россиян.

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