Лиман-Куп'янськ. Окупанти змінили тактику: замість техніки тиснуть малими групами – ЗСУ

Російські загарбники змінили тактику на Лимано-Куп'янському напрямку – тепер намагаються тиснути не технікою, а малими групами живої сили, заявив пресофіцер 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Євген Назаренко в етері Радіо Свобода.

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"Вони [росіяни] тепер діють не стільки технікою, скільки малими групами, як це було у Бахмуті, застосовуючи тактику [терористичної] ПВК Вагнер. Вони лізуть, але ми про їхні плани знали заздалегідь, тому наша бригада, не чекаючи, поки вони накопичать сили, провела контрнаступальні штурмові дії, відбила пару позицій, взяла купу трофеїв – купу техніки й полонених, тобто досить успішно", – сказав він.

Пресофіцер зазначив, що з 14 жовтня російські загарбники відновили наступальні дії, найбільше "тиснуть" на села Новоєгорівка та Надія, які раніше звільнили Сили оборони.

"І от вони постійно хочуть відбити ці села назад, їм нічого не вдається, відтак вони там залишають купу техніки, купу всього. Нам навіть дивно, бо ми не знали, що стільки танків Т-90 в них може бути на одному напрямку. Але вже ці Т-90 стоять згорілі в полях і посадках. В принципі, тут не припиняються обстріли жодного дня, по нас постійно працює артилерія, авіація. До речі, порівняно з Донбасом, це для нас було в новинку. Постійно летять на голову ці КАБи [керовані авіабомби]. Але ми стримуємо ворога, поки в них шансів жодних немає", – наголосив пресофіцер.

Він зазначив, що на передових позиціях в окопах перебувають переважно не дуже навчені окупанти, а на самому "нулі" – або Шторм-Z, або новомобілізовані загарбники.

Проте далі вже є професійна кадрова армія РФ, і "не можна сказати, що росіяни не вміють воювати", оскільки РФ здійснює штурмові дії на напрямку використовуючи повітряно-десантні війська, зауважив Назаренко.

"Тобто воюють вони добре, як книжка пише, техніки вистачає", – підсумував він.

20 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили близько 40 атак російських окупантів на Куп'янському та Авдіївському напрямках, загалом відбулося 77 боєзіткнень за добу.

19 жовтня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Авдіївку Донецької області та Куп'янський напрямок Харківської області, де активізувались та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.

14 жовтня командувач Сухопутних військ повідомив, що окупанти розпочали активні наступальні дії на Лиманському та Куп'янському напрямках, але Сили оборони були готові до цього й дають гідну відсіч.

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