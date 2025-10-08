Местные выборы во время войны невозможны: Рада приняла постановление

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада поддержала непрерывную работу местных советов в условиях войны и признание невозможным проведение местных выборов во время военной агрессии России. Проект постановления №14031 принят в целом, трансляция заседания велась на канале Рада.

"За" проголосовали 308 народных депутатов.

Постановлением признается, что организация подготовки и проведения местных выборов с соблюдением национального законодательства, европейских стандартов демократических выборов является невозможным в условиях военной агрессии РФ против Украины и введенного в связи с этим в Украине военного положения.

В пояснительной записке к постановлению предлагается подтвердить полномочия действующих местных советов и глав, избранных на законных выборах, – они остаются на должностях до проведения новых выборов после войны.

Решение о новых местных выборах будет принято согласно Конституции, Избирательному кодексу и законам Украины после завершения войны.

Отмечается, что ответственность за невозможность своевременных местных выборов в Украине с соблюдением демократических избирательных стандартов несет государство-агрессор – Россия.

Документом констатируется, что устойчивое функционирование органов местного самоуправления и осуществление ими полномочий являются обязательными условиями соблюдения принципа непрерывности власти, обеспечения правопорядка, национальной безопасности, обороны государства и жизнедеятельности территориальных общин и тому подобное.

Инициаторами проекта постановления были спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, а также "слуги" Виталий Безгин и Олег Дунда.