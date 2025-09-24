Украина может провести выборы, если будет достигнуто прекращение огня – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина могла бы провести выборы президента в случае прекращения огня на фронте. Об этом в интервью Fox News заявил президент Владимир Зеленский.

Он сообщил, что Украина готова рассмотреть этот вопрос, но необходимо гарантировать безопасность.

"Нам нужна безопасность для выборов. Даже если это трудно в соответствии с нашей Конституцией, если будет прекращение огня, мы можем провести выборы", – сказал Зеленский.

Он добавил, что также для этого процесса будет необходима поддержка со стороны союзников Украины, но не уточнил какая именно.