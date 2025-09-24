Украина может провести выборы, если будет достигнуто прекращение огня – Зеленский
Украина могла бы провести выборы президента в случае прекращения огня на фронте. Об этом в интервью Fox News заявил президент Владимир Зеленский.
Он сообщил, что Украина готова рассмотреть этот вопрос, но необходимо гарантировать безопасность.
"Нам нужна безопасность для выборов. Даже если это трудно в соответствии с нашей Конституцией, если будет прекращение огня, мы можем провести выборы", – сказал Зеленский.
Он добавил, что также для этого процесса будет необходима поддержка со стороны союзников Украины, но не уточнил какая именно.
- В январе Зеленский заявил, что не знает, будет ли снова баллотироваться на пост президента, отметив, что это будет зависеть от того, как закончится война. Тогда же бывший главком ВСУ Залужный не подтверждал и не опровергал свое возможное участие в выборах.
- В конце июля Центризбирком подтвердил, что в нынешнем году местные выборы не будут проходить.
- 21 августа Зеленский высказался о выборах президента и попросил желающих их провести дать ему возможность закончить войну.
