Україна може провести вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню – Зеленський
Україна могла б провести вибори президента в разі припинення вогню на фронті. Про це в інтерв'ю Fox News заявив президент Володимир Зеленський.
Він повідомив, що Україна готова розглянути це питання, але необхідно гарантувати безпеку.
"Нам потрібна безпека для виборів. Навіть якщо це важко відповідно до нашої Конституції, якщо буде припинення вогню, ми можемо провести вибори", – сказав Зеленський.
Він додав, що також для цього процесу буде необхідна підтримка з боку союзників України, але не уточнив яка саме.
- У січні Зеленський заявив, що не знає, чи буде знову балотуватися на пост президента, зазначивши, що це залежатиме від того, як закінчиться війна. Тоді ж колишній головком ЗСУ Залужний не підтверджував і не спростовував свою можливу участь у виборах.
- Наприкінці липня Центрвиборчком підтвердив, що в нинішньому році місцеві вибори не відбуватимуться.
- 21 серпня Зеленський висловився про вибори президента і попросив охочих їх провести дати йому можливість закінчити війну.
