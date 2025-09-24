Україна може провести вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна могла б провести вибори президента в разі припинення вогню на фронті. Про це в інтерв'ю Fox News заявив президент Володимир Зеленський.

Він повідомив, що Україна готова розглянути це питання, але необхідно гарантувати безпеку.

"Нам потрібна безпека для виборів. Навіть якщо це важко відповідно до нашої Конституції, якщо буде припинення вогню, ми можемо провести вибори", – сказав Зеленський.

Він додав, що також для цього процесу буде необхідна підтримка з боку союзників України, але не уточнив яка саме.