Місцеві вибори під час війни неможливі: Рада ухвалила постанову

Парламент підтримав поставу, якою фактично скасовуються місцеві вибори, що мали відбутися в останню неділю жовтня 2025 року

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада підтримала безперервну роботу місцевих рад в умовах війни й визнання неможливим проведення місцевих виборів під час воєнної агресії Росії. Проєкт постанови №14031 прийнято в цілому, трансляція засідання велася на каналі Рада.

"За" проголосували 308 народних депутатів.

Постановою визнається, що організація підготовки та проведення місцевих виборів з дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах воєнної агресії РФ проти України та запровадженого у зв’язку з цим в Україні воєнного стану.

У пояснювальній записці до постанови пропонується підтвердити повноваження чинних місцевих рад і голів, обраних на законних виборах, – вони залишаються на посадах до проведення нових виборів після війни.

Рішення про нові місцеві вибори буде ухвалене згідно з Конституцією, Виборчим кодексом і законами України після завершення війни.

Наголошується, що відповідальність за неможливість своєчасних місцевих виборів в Україні з дотриманням демократичних виборчих стандартів несе держава-агресорка – Росія.

Документом констатується, що стале функціонування органів місцевого самоврядування та здійснення ними повноважень є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, національної безпеки, оборони держави і життєдіяльності територіальних громад тощо.

Ініціаторами проєкту постанови були спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, віцеспікерка Олена Кондратюк, а також "слуги" Віталій Безгін та Олег Дунда.