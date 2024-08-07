Морской дрон Magura поразил треть из потерянных кораблей ЧФ России – ГУР

Из 36 кораблей и катеров, которые Черноморский флот России потерял после начала полномасштабного вторжения, треть поразили дроны Magura V5

Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" был уничтожен дронами Magura (Фото с ресурса оккупантов)

На счету морского дрона Magura V5 уже 14 пораженных кораблей Черноморского флота РФ. Восемь из них уничтожены полностью. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал сотрудник Главного управления разведки Минобороны.

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"Это первый морской беспилотный аппарат которому удалось не просто поразить корабль противника, но и полностью его уничтожить. По разным оценкам, сейчас это самый результативный дрон в мире. Такого количества уничтоженных кораблей нет ни у одной службы, да и страны в целом", – сказал представитель ГУР.

По его словам, эти морские беспилотники сегодня являются ключевыми в борьбе Сил обороны Украины с российским флотом.

"Благодаря успехам команды Group 13 в использовании этих беспилотных систем удалось практически полностью нивелировать присутствие ЧФ РФ в Черном море", – добавил представитель разведки.