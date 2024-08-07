Морський дрон Magura вразив третину з втрачених кораблів ЧФ Росії – ГУР
Російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" був знищений дронами Magura (Фото з ресурсу окупантів)

На рахунку морського дрона Magura V5 вже 14 уражених кораблів Чорноморського флоту РФ. Вісім із них знищені повністю. Про це у коментарі LIGA.net розповів працівник Головного управління розвідки Міноборони.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Це перший морський безпілотний апарат якому вдалося не просто вразити корабель противника, а й повністю його знищити. За різними оцінками, зараз це найрезультативніший дрон у світі. Такої кількості знищених кораблів немає в жодної служби та й країни загалом", – сказав представник ГУР.

За його словами, ці морські безпілотники сьогодні є ключовими в боротьбі Сил оборони України з російським флотом.

"Завдяки успіхам команди Group 13 у використанні цих безпілотних систем вдалося практично повністю нівелювати присутність ЧФ РФ у Чорному морі", – додав представник розвідки.

  • Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що морські дрони Magura V5 незабаром домінуватимуть над звичайними кораблями, їх модернізують уже зараз. 
  • У ніч проти 1 лютого 2024 року ГУР знищило російський ракетний крейсер "Івановєц", використовуючи дрони Magura V5.
  • Наступного разу Magura V5 знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков", це сталося 14 лютого.
Читайте також
"Росіяни розібрали Magura до гвинтика". Хто лідирує у гонці дронів і до чого тут Китай
чорноморський флотГУР МОморські дрониMAGURA V5