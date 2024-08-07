Морський дрон Magura вразив третину з втрачених кораблів ЧФ Росії – ГУР

З 36 кораблів та катерів, які втратив Чорноморський флот Росії після початку повномасштабного вторгнення, третину вразили дрони Magura V5

Російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" був знищений дронами Magura (Фото з ресурсу окупантів)

На рахунку морського дрона Magura V5 вже 14 уражених кораблів Чорноморського флоту РФ. Вісім із них знищені повністю. Про це у коментарі LIGA.net розповів працівник Головного управління розвідки Міноборони.

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"Це перший морський безпілотний апарат якому вдалося не просто вразити корабель противника, а й повністю його знищити. За різними оцінками, зараз це найрезультативніший дрон у світі. Такої кількості знищених кораблів немає в жодної служби та й країни загалом", – сказав представник ГУР.

За його словами, ці морські безпілотники сьогодні є ключовими в боротьбі Сил оборони України з російським флотом.

"Завдяки успіхам команди Group 13 у використанні цих безпілотних систем вдалося практично повністю нівелювати присутність ЧФ РФ у Чорному морі", – додав представник розвідки.