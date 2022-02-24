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Украинцев зовут сдавать кровь для раненых бойцов ЗСУ

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 14:33
Украинцев зовут сдавать кровь для раненых бойцов ЗСУ - Фото
Забор донорской крови (Фото: пресс-служба КГГА)

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев сдавать кровь для создания стратегического запаса, который будет использован на нужды Вооруженных Сил Украины и для спасения раненых. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Главное, иметь при себе паспорт. 

"Если у вас есть возможность, приобщайтесь к формированию стратегического запаса крови, это вклад каждого в нашу победу ", – призвал Ляшко.

О потребности в запасах крови написала на своей странице и основательница благотфорительного фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова. По ее словам, необходимо максимальноме пополнении резервов донорской крови – нужна кровь всех групп. Донором может стать любой взрослый человек, весом от 50 килограмм.

Перед сдачей крови нужно: 
  • Исключить приём алкоголя за двое суток;
  • Не употреблять в еду за сутки до донации жаренное, молочное, солёное, перченное и бананы;
  • За час – не курить.

Адреса и контакты центров крови можно найти на страницах социальных сетей Министерства здравоохранения, а также на сайте Донор ЮА.

Валерия Давыдова
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Россия война кровь донорство
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